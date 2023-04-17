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"Мой район. Навигатор": на 12 улицах Москвы создадут новые велосипедные полосы
На 12 московских улицах в этом году сделают новые велосипедные полосы. И все это благодаря проекту "Зеленое кольцо".
В нем участвуют парки, транспортно-пересадочные узлы и автодороги. "Зеленое кольцо" свяжет сетью велодорожек все эти места. Проект внедряют в жизнь поэтапно.
Сейчас готова почти треть разметки веломаршрута. Это больше девяти километров, которые протянулись от станции МЦД-2 Щукинская до платформы МЦК "Коптево".
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор