"Мой район. Навигатор": в столичном метро возводят три новых электродепо

В московском метро возводят сразу три новых электродепо: "Аминьевское", "Столбово" и "Южное".

Благодаря этому получится повысить комфорт пассажиров и модернизировать парк метро. Например, из-за появления электродепо "Южное" по Замоскворецкой линии поедут новые современные поезда. Размер будущего депо "Южное" составляет более ста тысяч квадратных метров.

Там поезда будут ремонтировать в ночное время. "Южное" сможет принимать по тридцать составов ежедневно.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".