07:55Транспорт
"Мой район. Навигатор": в столичном метро возводят три новых электродепо
В московском метро возводят сразу три новых электродепо: "Аминьевское", "Столбово" и "Южное".
Благодаря этому получится повысить комфорт пассажиров и модернизировать парк метро. Например, из-за появления электродепо "Южное" по Замоскворецкой линии поедут новые современные поезда. Размер будущего депо "Южное" составляет более ста тысяч квадратных метров.
Там поезда будут ремонтировать в ночное время. "Южное" сможет принимать по тридцать составов ежедневно.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор