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"Мой район. Навигатор": выставка кокошников открыта в музее "Коломенское" до 18 июня

"Мой район. Навигатор": выставка кокошников открыта в музее "Коломенское" до 18 июня

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В музее-заповеднике "Коломенское" до 18 июня работает выставка "Кокошник. Традиции красоты". Она посвящена женским головным уборам, которые носили в XVIII–XIX веках. Экспозиция расположилась во дворце царя Алексея Михайловича.

Кокошник на Руси всегда был самым нарядным элементом костюма. Его украшали жемчугом, перламутром и драгоценными камнями. Несмотря на то что у всех кокошников схожая форма и крой, одинаковых не существует.

Посетители выставки увидят однорогие кокошники, украшения с выпуклой частью над лбом, которые были характерны для Олонецкой губернии. На выставке будут головные уборы Вологодской, Тверской, Псковской, Московской, Рязанской, Воронежской, Казанской, Владимирской губерний. География охватывает почти полную часть территории европейской части России.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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