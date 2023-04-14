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14 апреля, 23:35

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"Мой район. Навигатор": общегородской субботник состоится 15 апреля

"Мой район. Навигатор": общегородской субботник состоится 15 апреля

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15 апреля в Москве – день общегородского субботника. К сотрудникам комплекса городского хозяйства присоединятся школьники, студенты, представители разных организаций и все желающие.

В порядок приведут парки, скверы, дворы и другие общественные пространства. Кроме того, во время субботника планируют высадить молодые деревья и кустарники. Весь необходимый инвентарь и саженцы уже подготовили, их выдадут на местах.

Адреса и точное время субботников опубликованы на официальных сайтах префектур. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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