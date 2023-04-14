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14 апреля, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": фестиваль "Пасхальный дар" начнется 15 апреля

"Мой район. Навигатор": фестиваль "Пасхальный дар" начнется 15 апреля

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В столице открывается фестиваль "Пасхальный дар". Он стартует 15 апреля и продлится до 22 апреля.

Мероприятия пройдут на 25 городских площадках. В Парке Горького организуют ботанические классы. Всех желающих научат выращивать ароматные травы. А на Тверской площади москвичам покажут, как расписать колокольчики пасхальным узором.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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