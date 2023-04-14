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"Мой район. Навигатор": выставка "Архитектура мира" открылась в Москве

"Мой район. Навигатор": выставка "Архитектура мира" открылась в Москве

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Москва, Санкт-Петербург, Венеция, Флорненция, Стамбул, Баку – самые живописные и известные достопримечательности этих городов увидят посетители Новой Третьяковки. Там открылась выставка "Архитектура мира". Автор всех работ – художник и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Картины написаны углем по огромным картонным листам.

По словам Сергея Кузнецова, архитектура является наиболее созидательным и утверждающим видом искусства. В экспозицию вошло 24 картонных листа, их размер составляет 300 на 200 сантиметров.

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