"Мой район. Навигатор": выставка "Архитектура мира" открылась в Москве

Москва, Санкт-Петербург, Венеция, Флорненция, Стамбул, Баку – самые живописные и известные достопримечательности этих городов увидят посетители Новой Третьяковки. Там открылась выставка "Архитектура мира". Автор всех работ – художник и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Картины написаны углем по огромным картонным листам.

По словам Сергея Кузнецова, архитектура является наиболее созидательным и утверждающим видом искусства. В экспозицию вошло 24 картонных листа, их размер составляет 300 на 200 сантиметров.