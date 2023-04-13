"Мой район. Навигатор": в столичном метро возводят три новых электродепо

В московском метро возводят сразу три новых электродепо: "Аминьевское", "Столбово" и "Южное". Таким образом удастся повысить комфорт пассажиров и модернизировать парк метро.

Например, благодаря появлению электродепо "Южное" по Замоскворецкой линии поедут новые современные поезда. Размер будущего депо "Южное" – более 100 тысяч квадратных метров. Там поезда будут ремонтировать и находиться в ночное время. Электродепо "Южное" сможет принимать по 30 составов ежедневно.