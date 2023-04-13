"Мой район. Навигатор": новые поликлиники появятся в Восточном Бирюлеве

На юге Москвы открывают новые социальные объекты. В Восточном Бирюлеве достраивают поликлинику. Здесь будут обслуживать и взрослых, и детей. Специально для этого поликлинику разделили на две зоны.

В здании будет вся необходимая инфраструктура, в том числе для маломобильных граждан. В поликлинике установят современное оборудование, в том числе рентген-аппараты и УЗИ.

Также в Восточном Бирюлеве возводят детскую поликлинику с травмпунктом на улице Лебедянского. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".