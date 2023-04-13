"Мой район. Навигатор": коммунальная техника в столице переходит на летний режим работы

Коммунальная техника в столице переходит на летний режим работы. Щетки, плуги и распределители противогололедных материалов до следующей зимы отправились на отдых, а их место заняло поливомоечное оборудование.

В апреле у коммунальщиков много работы – идет традиционный месячник благоустройства. В течение апреля нужно промыть более тысячи памятников и около двух тысяч инженерных сооружений.

Кроме того, в порядок приведут более ста транспортных тоннелей, а также подземные, надземные пешеходные переходы и мосты. В этих работах задействуют более 250 единиц специализированной техники.

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