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12 апреля, 23:15

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"Мой район. Навигатор": столичный транспорт будет курсировать дольше в пасхальную ночь

"Мой район. Навигатор": столичный транспорт будет курсировать дольше в пасхальную ночь

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Общественный транспорт Москвы на Пасху будет курсировать дольше. В ночь с 15 на 16 апреля все станции метро и МЦК закроются в 02:00.

Наземный транспорт будет работать до 03:30 – по городу продолжат ездить автобусы, электробусы и трамваи. Всего продлят работу 160 маршрутов.

В пасхальное воскресенье, 16 апреля, пустят дополнительные 35 автобусных маршрутов. Проезд будет бесплатным, транспорт пойдет от железнодорожных станций и метро до 16 городских кладбищ.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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