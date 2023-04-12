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12 апреля, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": уличный вольер слонов отремонтировали в Московском зоопарке

"Мой район. Навигатор": уличный вольер слонов отремонтировали в Московском зоопарке

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Уличный вольер слонов отремонтировали в Московском зоопарке. Для слонов оборудовали бассейн и песочницу. Как говорят зоологи, игры с песком – одно из самых любимых занятий этих животных.

Азиатские слоны Памри и Пипита, а также их детеныши Капри и Филимон могут гулять в этом вольере круглосуточно. Площадку закрывают при условии, если там становится прохладно.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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