"Мой район. Навигатор": уличный вольер слонов отремонтировали в Московском зоопарке

Уличный вольер слонов отремонтировали в Московском зоопарке. Для слонов оборудовали бассейн и песочницу. Как говорят зоологи, игры с песком – одно из самых любимых занятий этих животных.

Азиатские слоны Памри и Пипита, а также их детеныши Капри и Филимон могут гулять в этом вольере круглосуточно. Площадку закрывают при условии, если там становится прохладно.

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