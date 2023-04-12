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"Мой район. Навигатор": субботник провели на Аллее Космонавтов
Москву продолжают промывать после зимы. Ко дню космонавтики субботник провели на Аллее Космонавтов.
Специалисты с помощью моющих средств и мягких щеток очистили памятник Константину Циолковскому и 13 бюстов первопроходцам космонавтики.
В рамках подготовки города к весне Москва осуществляет промывку памятников героев космоса. Она проводится специальными средствами без щелочи, чтобы их не повредить. Данное мероприятие продлится два дня.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор