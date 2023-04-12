"Мой район. Навигатор": субботник провели на Аллее Космонавтов

Москву продолжают промывать после зимы. Ко дню космонавтики субботник провели на Аллее Космонавтов.

Специалисты с помощью моющих средств и мягких щеток очистили памятник Константину Циолковскому и 13 бюстов первопроходцам космонавтики.

В рамках подготовки города к весне Москва осуществляет промывку памятников героев космоса. Она проводится специальными средствами без щелочи, чтобы их не повредить. Данное мероприятие продлится два дня.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".