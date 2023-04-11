"Мой район. Навигатор": температура воздуха в столице достигнет 18 градусов на этой неделе

На этой неделе в столице воздух прогреется до 18 градусов, что равняется практически майским показателям. В городе будет солнечно и без осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обратил внимание автомобилистов на то, что машины можно смело переобувать на летнюю резину. Даже по ночам столбики термометров уверенно показывают температуру выше 0 градусов, так что сцепление летней резины с трассой будет надежным.

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