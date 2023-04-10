"Мой район. Навигатор": на 12 московских улицах сделают новые велодорожки в 2023 году

На 12 московских улицах в этом году сделают новые велосипедные полосы. Это возможно благодаря проекту "Зеленое кольцо", в котором участвуют парки, транспортно-пересадочные узлы и автодороги.

"Зеленое кольцо" свяжет сетью велодорожек все эти места. Проект внедряют в жизнь поэтапно. На данный момент готова почти треть разметки веломаршрута. Это больше девяти километров, которые протянулись от станции МЦД-2 Щукинская до платформы МЦК Коптево.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".