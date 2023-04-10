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10 апреля, 23:25

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"Мой район. Навигатор": на 12 московских улицах сделают новые велодорожки в 2023 году

"Мой район. Навигатор": на 12 московских улицах сделают новые велодорожки в 2023 году

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На 12 московских улицах в этом году сделают новые велосипедные полосы. Это возможно благодаря проекту "Зеленое кольцо", в котором участвуют парки, транспортно-пересадочные узлы и автодороги.

"Зеленое кольцо" свяжет сетью велодорожек все эти места. Проект внедряют в жизнь поэтапно. На данный момент готова почти треть разметки веломаршрута. Это больше девяти километров, которые протянулись от станции МЦД-2 Щукинская до платформы МЦК Коптево.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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