10 апреля, 23:25Город
"Мой район. Навигатор": на 12 московских улицах сделают новые велодорожки в 2023 году
На 12 московских улицах в этом году сделают новые велосипедные полосы. Это возможно благодаря проекту "Зеленое кольцо", в котором участвуют парки, транспортно-пересадочные узлы и автодороги.
"Зеленое кольцо" свяжет сетью велодорожек все эти места. Проект внедряют в жизнь поэтапно. На данный момент готова почти треть разметки веломаршрута. Это больше девяти километров, которые протянулись от станции МЦД-2 Щукинская до платформы МЦК Коптево.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор