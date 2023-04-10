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10 апреля, 21:50

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о Музее городского хозяйства столицы

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о Музее городского хозяйства столицы

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В городском хозяйстве Москвы трудится 500 тысяч человек, узнать об их работе подробней можно в специальном музее на ВДНХ, который открыт уже целый год.

За это время площадка, которая располагается в бывшем павильоне "Физика", стала очень популярной. Музей городского хозяйства посетили более 240 тысяч человек. Пространство состоит из трех частей: "Управление", "Квартира" и "Город", где находятся тематические зоны с интерактивными экспонатами. Посетители могут узнать, как устроены тепло-, газо-, электро- и водоснабжение, побывать в московской квартире со всеми необходимыми коммуникациями. А дети смогут посидеть за рулем настоящей уборочной машины.

Кроме того, гостей ждет 13-метровый макет города, который оживает благодаря смотровым биноклям и дополненной реальности. Также в павильоне действует выставка об озеленении столицы. В музее проводят экскурсии, квесты и лекции.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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