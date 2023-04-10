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10 апреля, 20:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": после запуска БКЛ на метро пересели около 80 тыс новых пассажиров

"Мой район. Навигатор": после запуска БКЛ на метро пересели около 80 тыс новых пассажиров

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Более 80 тысяч новых пассажиров пересели с личных автомобилей на метро после открытия Большой кольцевой линии. При этом метрокольцо работает всего лишь чуть больше месяца.

Новой линией в данный момент пользуются около миллиона пассажиров в сутки. С момента открытия линии БКЛ они совершили уже более 26,5 миллиона поездок. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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