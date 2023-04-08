"Мой район. Навигатор": особняку в центре столицы не могли долго найти хозяина

Особняку в центре Москвы на углу Скарятинского переулка и Поварской улицы не могли долго найти хозяина. Здание можно считать предтечей современного строительства. Ведь в 19–20 веке особняки возводили только для конкретных людей.

Этот дом архитектор Лев Кекушев построил по заказу акционерного общества на продажу потенциальному владельцу. Искали владельца целых пять лет, пока особняк не купил Иван Миндовский.

У дома очень своеобразная архитектура. Там можно увидеть окна, увитые цветами и листьями мака, статую богини Авроры, яркое панно, на котором изображены фигурки детей-путти, а также мифологические женские головки – лорелеи. Створки ворот дома напоминают крылья бабочки, а над ними висят светильники в виде жучков-светлячков.

Внутренние помещения Лев Кекушев оформил тоже в самых разных стилях, чтобы удовлетворить возможные вкусы гипотетического владельца. Лестница в особняке украшена бронзовыми масками львов – это фирменный знак архитектора Кекушева. Последнее время там располагалось посольство Новой Зеландии.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

