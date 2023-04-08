Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Город

"Мой район. Навигатор": 22 транспортные развязки реконструируют в Москве в 2023 году

"Мой район. Навигатор": 22 транспортные развязки реконструируют в Москве в 2023 году

"Мой район. Навигатор": в Москве готовятся к открытию сезона речной навигации

Памятник Юрию Гагарину промыли в Москве

Коммунальщики приступили к первой в этом году промывке улиц и дорог

Москвичи выстроились в очередь к капсуле корабля "Союз МС-18"

Московский Центральный ипподром закрыли на реконструкцию

Новости часа: ПВО сбила над Феодосией ракету, запущенную со стороны Украины

Из конюшен Центрального Московского ипподрома начали перевозить лошадей

Новости часа: согласно исследованию, более 50% россиян не оформляли налоговый вычет

В Некрасовке открылась школа для старшеклассников

В Москве в этом году реконструируют 22 транспортные развязки. В первую очередь в городе избавляются от клеверных развязок и превращают их в многоуровневые сооружения.

Подобный проект на пересечении МКАД с улицами Верхние поля и Капотня уже готов более чем на половину. Специалисты построят там пять эстакад-съездов, три путепровода, два надземных и один подземный пешеходный переход.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городдорогистроительствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика