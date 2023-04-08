"Мой район. Навигатор": 22 транспортные развязки реконструируют в Москве в 2023 году

В Москве в этом году реконструируют 22 транспортные развязки. В первую очередь в городе избавляются от клеверных развязок и превращают их в многоуровневые сооружения.

Подобный проект на пересечении МКАД с улицами Верхние поля и Капотня уже готов более чем на половину. Специалисты построят там пять эстакад-съездов, три путепровода, два надземных и один подземный пешеходный переход.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

