07 апреля, 20:00Город
"Мой район. Навигатор": 13 мостов отремонтируют в столице после зимы
В столице стартовала апрельская пора уборок, ремонтов и субботников. Этот процесс касается всей столицы. Активно благоустраивают городские мосты. Всего в этом году отремонтируют тринадцать таких конструкций, в том числе – Автозаводский, Нагатинский метромост, Ленинградский и Каширский путепроводы МКАД.
На время работ полностью перекрывать движение не будут. Специалисты устранят все протечки, а также заменят асфальт и нанесут новую разметку.
Кроме того, мосты, набережные и тоннели после зимы тщательно промоют. Например, рабочие очистили чугунные ограждения, гранитные парапеты и лестницы на Крымском мосту в столице. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".