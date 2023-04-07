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07 апреля, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": 13 мостов отремонтируют в столице после зимы

"Мой район. Навигатор": 13 мостов отремонтируют в столице после зимы

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В столице стартовала апрельская пора уборок, ремонтов и субботников. Этот процесс касается всей столицы. Активно благоустраивают городские мосты. Всего в этом году отремонтируют тринадцать таких конструкций, в том числе – Автозаводский, Нагатинский метромост, Ленинградский и Каширский путепроводы МКАД.

На время работ полностью перекрывать движение не будут. Специалисты устранят все протечки, а также заменят асфальт и нанесут новую разметку.

Кроме того, мосты, набережные и тоннели после зимы тщательно промоют. Например, рабочие очистили чугунные ограждения, гранитные парапеты и лестницы на Крымском мосту в столице. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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