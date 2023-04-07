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"Мой район. Навигатор": температура воздуха в Москве поднимется до 12 градусов
Предстоящие выходные порадуют москвичей отличной погодой. Температура 8 и 9 апреля поднимется до 12 градусов, что выше климатической нормы. Осадков в эти дни тоже не ожидается, рассказали в столичном Метеобюро.
По словам синоптиков, поблагодарить за прекрасную погоду нужно антициклон. Растет в столице не только температуры, но и продолжительность светового дня. Сейчас она чуть больше 13 часов. Но уже к концу месяца этот показатель увеличится на два часа.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор