"Мой район. Навигатор": температура воздуха в Москве поднимется до 12 градусов

Предстоящие выходные порадуют москвичей отличной погодой. Температура 8 и 9 апреля поднимется до 12 градусов, что выше климатической нормы. Осадков в эти дни тоже не ожидается, рассказали в столичном Метеобюро.

По словам синоптиков, поблагодарить за прекрасную погоду нужно антициклон. Растет в столице не только температуры, но и продолжительность светового дня. Сейчас она чуть больше 13 часов. Но уже к концу месяца этот показатель увеличится на два часа.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".