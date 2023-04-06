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06 апреля, 20:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": более 26 млн человек воспользовались БКЛ с момента запуска линии

"Мой район. Навигатор": более 26 млн человек воспользовались БКЛ с момента запуска линии

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БКЛ работает уже второй месяц. С первого марта – со дня открытия – новой веткой воспользовались более 26 миллионов пассажиров. Причем 10% из них пересели с личных автомобилей на общественный транспорт впервые именно благодаря запуску БКЛ.

По словам Сергея Собянина, число пассажиров с каждым днем будет расти, так как метро быстрее, дешевле и удобнее. Все оставшиеся на линии работы завершат до конца года. В первую очередь, на станциях построят дополнительные переходы и вестибюли.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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