"Мой район. Навигатор": в Раменках отремонтируют дом без углов

В Раменках отремонтируют дом без углов. Его еще называют круглый дом или дом-кольцо – это экспериментальная многоэтажка на улице Довженко.

Его возвели в 1976 году по проекту архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова. Они соединили 22 прямоугольные секции под углом в пределах шести градусов, это были максимально допустимые значения по строительным нормам тех лет.

Приводить дом в порядок будут постепенно. Специалисты фонда капитального ремонта планируют заменить внутренние инженерные системы и отремонтировать фасад, чтобы он прослужил еще несколько десятков лет.

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