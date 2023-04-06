02:50Город
"Мой район. Навигатор": в Раменках отремонтируют дом без углов
В Раменках отремонтируют дом без углов. Его еще называют круглый дом или дом-кольцо – это экспериментальная многоэтажка на улице Довженко.
Его возвели в 1976 году по проекту архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова. Они соединили 22 прямоугольные секции под углом в пределах шести градусов, это были максимально допустимые значения по строительным нормам тех лет.
Приводить дом в порядок будут постепенно. Специалисты фонда капитального ремонта планируют заменить внутренние инженерные системы и отремонтировать фасад, чтобы он прослужил еще несколько десятков лет.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".