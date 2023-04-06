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"Мой район. Навигатор": в Раменках отремонтируют дом без углов

"Мой район. Навигатор": в Раменках отремонтируют дом без углов

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В Раменках отремонтируют дом без углов. Его еще называют круглый дом или дом-кольцо – это экспериментальная многоэтажка на улице Довженко.

Его возвели в 1976 году по проекту архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова. Они соединили 22 прямоугольные секции под углом в пределах шести градусов, это были максимально допустимые значения по строительным нормам тех лет.

Приводить дом в порядок будут постепенно. Специалисты фонда капитального ремонта планируют заменить внутренние инженерные системы и отремонтировать фасад, чтобы он прослужил еще несколько десятков лет.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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