"Мой район. Навигатор": стартовал третий этап благоустройства Ленинского проспекта

В столице продолжается благоустройство Ленинского проспекта и прилегающей улично-дорожной сети. В планах на 2023–2024 годы стоит реконструкция участка длиной около трех километров от Университетского проспекта до улицы Кравченко. Обновление вылетной магистрали – одной из главных "парадных" улиц столицы, ведущей из центра в сторону аэропорта Внуково, – стартовало в 2020 году.

Градостроители разделили реконструкцию Ленинского проспекта на три этапа. Сначала они обновили периферийную часть проспекта, от МКАД до улицы Кравченко, в 2022 году провели благоустройство отрезка от центра до Университетского проспекта. Теперь же стартовали работы на среднем участке между ними.

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