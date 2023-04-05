"Мой район. Навигатор": МЦД-3 и МЦД-4 запустят в Москве в 2023 году

У жителей столицы в этом году появится больше вариантов, как построить маршрут по центральным диаметрам. С запуском МЦД-3 и МЦД-4 количество пересадок на Московское центральное кольцо возрастет в два раза.

Пока москвичи могут перейти на МЦК с первого и второго диаметров – на станциях Окружная, Тестовская, Стрешнево и Новохохловская. После запуска третьего диаметра пересадку на МЦК можно будет сделать на Андроновке и Лихоборах. А после открытия четвертого диаметра к списку пересадочных станций добавятся Кутузовская и Нижегородская. Переход с МЦД на МЦК бесплатный.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".