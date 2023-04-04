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04 апреля, 20:00

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"Мой район. Навигатор": в Москве готовятся высаживать весенние растения

"Мой район. Навигатор": в Москве готовятся высаживать весенние растения

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В столице готовятся высаживать весенние растения. Раньше всех появится виола, она украсит улицы, скверы, парки, площади и дворы. Погода в апреле непредсказуемая, но именно это растение способно выдержать заморозки до -3 градусов. При этом специалисты заранее проводят закаливание и акклиматизацию рассады.

Уже в мае распустятся тюльпаны, а за ними – петунии и бегонии. Выращивают цветы с применением новых технологий. Так, теплицы оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом.

Всего в этом году Москву украсят больше 56 миллионов цветов 150 видов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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