"Мой район. Навигатор": в Москве готовятся высаживать весенние растения

В столице готовятся высаживать весенние растения. Раньше всех появится виола, она украсит улицы, скверы, парки, площади и дворы. Погода в апреле непредсказуемая, но именно это растение способно выдержать заморозки до -3 градусов. При этом специалисты заранее проводят закаливание и акклиматизацию рассады.

Уже в мае распустятся тюльпаны, а за ними – петунии и бегонии. Выращивают цветы с применением новых технологий. Так, теплицы оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом.

Всего в этом году Москву украсят больше 56 миллионов цветов 150 видов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".