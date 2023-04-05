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"Мой район. Навигатор": выставка в честь Олега Ефремова открылась на "Воробьевых горах"

"Мой район. Навигатор": выставка в честь Олега Ефремова открылась на "Воробьевых горах"

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На станции метро "Воробьевы горы" развернулась экспозиция, посвященная 95-летию со дня рождения основателя московского театра "Современник" Олега Ефремова.

На цилиндрических стендах расположены фотографии со спектаклей, в которых играл Олег Ефремов – прославленный актер и режиссер. Важные моменты из жизни театра обретают динамику и превращаются в живые воспоминания.

Выставка появилась в вестибюле станции "Воробьевы горы" не случайно. От этой платформы по Сокольнической ветке по прямой всего за 17 минут можно доехать до "Современника".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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