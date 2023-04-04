"Мой район. Навигатор": в столице продолжили промывать фасады домов

В столице проходит традиционный апрельский месячник весеннего благоустройства. С городских улиц убирают остатки снега и моют фасады домов. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов. Они моют тоннели, мосты и путепроводы.

24 апреля, ко Дню открытия летней пассажирской навигации в Москве, приведут в порядок все городские набережные. Кроме того, в порядок приведут почти две тысячи инженерных сооружений, а еще промоют памятники и фонтаны – это рабочие делают вручную, используя неагрессивные моющие средства. Все работы завершат 30 апреля.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".