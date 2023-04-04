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04 апреля, 22:20

Город

"Мой район. Навигатор": в столице продолжили промывать фасады домов

"Мой район. Навигатор": в столице продолжили промывать фасады домов

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В столице проходит традиционный апрельский месячник весеннего благоустройства. С городских улиц убирают остатки снега и моют фасады домов. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов. Они моют тоннели, мосты и путепроводы.

24 апреля, ко Дню открытия летней пассажирской навигации в Москве, приведут в порядок все городские набережные. Кроме того, в порядок приведут почти две тысячи инженерных сооружений, а еще промоют памятники и фонтаны – это рабочие делают вручную, используя неагрессивные моющие средства. Все работы завершат 30 апреля.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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