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Транспорт

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о строительстве станции метро "Вавиловская"

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о строительстве станции метро "Вавиловская"

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Москвичам рассказали о строительстве станции метро "Вавиловская" Троицкой линии. Она должна стать одной из самых ярких на новой линии. По проекту там появятся колонны желтого цвета, а путевые стены и пол отделают белым мрамором и черным гранитом.

Троицкая ветка – вторая по протяженности в Московском метрополитене после Большой кольцевой линии. Она протянется на сорок километров и пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Пользоваться ей ежедневно будут около 100 тысяч человек. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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