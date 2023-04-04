"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о строительстве станции метро "Вавиловская"

Москвичам рассказали о строительстве станции метро "Вавиловская" Троицкой линии. Она должна стать одной из самых ярких на новой линии. По проекту там появятся колонны желтого цвета, а путевые стены и пол отделают белым мрамором и черным гранитом.

Троицкая ветка – вторая по протяженности в Московском метрополитене после Большой кольцевой линии. Она протянется на сорок километров и пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Пользоваться ей ежедневно будут около 100 тысяч человек. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

