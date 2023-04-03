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03 апреля, 23:55

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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об историческом особняке в Пресненском районе

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об историческом особняке в Пресненском районе

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Москвичам рассказали об историческом особняке в Пресненском районе столицы. Для дома на углу Скарятинского переулка и Поварской улицы в течение пяти лет не могли найти хозяина, пока особняк не купил Иван Миндовский.

У дома очень своеобразная архитектура. Там можно увидеть окна, увитые цветами и листьями мака, статую богини Авроры, яркое панно, на котором изображены фигурки детей-путти, а также мифологические женские головки – лорелеи. Створки ворот дома напоминают крылья бабочки, а над ними висят светильники в виде жучков-светлячков.

Последнее время там располагалось посольство Новой Зеландии. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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