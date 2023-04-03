"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об историческом особняке в Пресненском районе

Москвичам рассказали об историческом особняке в Пресненском районе столицы. Для дома на углу Скарятинского переулка и Поварской улицы в течение пяти лет не могли найти хозяина, пока особняк не купил Иван Миндовский.

У дома очень своеобразная архитектура. Там можно увидеть окна, увитые цветами и листьями мака, статую богини Авроры, яркое панно, на котором изображены фигурки детей-путти, а также мифологические женские головки – лорелеи. Створки ворот дома напоминают крылья бабочки, а над ними висят светильники в виде жучков-светлячков.

Последнее время там располагалось посольство Новой Зеландии. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

