"Мой район. Навигатор": началась реставрация дома Мельникова-Емельянова в центре Москвы

Началась реставрация деревянного дома Мельникова-Емельянова в центре Москвы в Мансуровском переулке.

Отмечается, что все реставрационные работы специалисты проведут бережно и аккуратно, ведь этот дом является украшением района Хамовники. Предстоит привести в порядок белокаменный цоколь, фасад и венчающий карниз. А еще отремонтировать слуховое окно, оно находится на крыше и предназначается для проветривания и освещения чердака.



Особое внимание уделят деревянному срубу, бревна, которые уже обветшали, заменят. Внутри особняка отреставрируют старинную лестницу и изразцовые печи. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

