Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 16:45

Город

"Мой район. Навигатор": более 1,6 тыс дворов благоустроят в этом году по просьбам горожан

"Мой район. Навигатор": более 1,6 тыс дворов благоустроят в этом году по просьбам горожан

"Мой район. Навигатор": в ТиНАО прошли учения по борьбе с паводками

"Мой район. Навигатор": в Москве начали демонтаж новогодних украшений

Флагманский магазин Gloria Jeans открылся в центре Москвы

Летняя пассажирская навигация в Москве откроется 24 апреля

Почти 5 млн саженцев виолы высадят в Москве до конца апреля – Собянин

В Москве закончили демонтаж новогодних световых конструкций

Фестиваль детского и юношеского творчества пройдет 27 апреля в Таганском парке

Северный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2023 году

Летняя пассажирская навигация в Москве откроется 24 апреля

В этом году в столице благоустроят более 1,6 тысячи дворов, сообщил Сергей Собянин. Там станет чисто и уютно.

Коммунальщики обновят детские и спортивные площадки, установят новые лавочки, фонари и уличные торшеры с энергосберегающими светильниками, обновят газоны и клумбы.

Все дворы будут обустраиваться с учетом пожеланий жителей близлежащих домов. Например, на Нижегородской улице в Таганском районе по просьбам горожан обустроили профессиональный теннисный корт, а на улице Авиаторов в районе Солнцево создали 11 игровых зон для ребят разных возрастов.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика