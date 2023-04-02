"Мой район. Навигатор": более 1,6 тыс дворов благоустроят в этом году по просьбам горожан

В этом году в столице благоустроят более 1,6 тысячи дворов, сообщил Сергей Собянин. Там станет чисто и уютно.

Коммунальщики обновят детские и спортивные площадки, установят новые лавочки, фонари и уличные торшеры с энергосберегающими светильниками, обновят газоны и клумбы.

Все дворы будут обустраиваться с учетом пожеланий жителей близлежащих домов. Например, на Нижегородской улице в Таганском районе по просьбам горожан обустроили профессиональный теннисный корт, а на улице Авиаторов в районе Солнцево создали 11 игровых зон для ребят разных возрастов.