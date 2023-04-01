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01 апреля, 18:35

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"Мой район. Навигатор": в столице стали убирать оставшиеся новогодние украшения

"Мой район. Навигатор": в столице стали убирать оставшиеся новогодние украшения

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В столице стали убирать оставшиеся новогодние украшения. Демонтируют световые тоннели, шары и навесные гирлянды – их по традиции оставляют на городских улицах до весны. Украшения служат дополнительным источником света и поднимают настроение москвичам в холодное время года.

В этом году столицу украшали более четырех тысяч различных световых конструкций. После демонтажа их очистят и проверят, нет ли на них повреждений. При необходимости украшения отремонтируют и доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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