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"Мой район. Навигатор": около 600 фонтанов начали готовить к открытию сезона в столице

"Мой район. Навигатор": около 600 фонтанов начали готовить к открытию сезона в столице

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Около 600 фонтанов начали готовить к открытию сезона в столице. Приводить в порядок водные комплексы начали еще осенью, после консервации на зиму. Отремонтировали все коммуникации, обновили насосное оборудование и фильтры. На финальном этапе перед запуском фонтанов специалистам предстоит промыть их шампунем, проверить всю подсветку и отремонтировать, если будет нужно, облицовку чаш.

Кроме того, в Москве к открытию навигации начали готовить набережные. В первую очередь, их помоют и покрасят. Чистить будут гранитные парапеты и прогулочные тротуары. В порядок приведут 78 набережных.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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