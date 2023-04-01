"Мой район. Навигатор": около 600 фонтанов начали готовить к открытию сезона в столице

Около 600 фонтанов начали готовить к открытию сезона в столице. Приводить в порядок водные комплексы начали еще осенью, после консервации на зиму. Отремонтировали все коммуникации, обновили насосное оборудование и фильтры. На финальном этапе перед запуском фонтанов специалистам предстоит промыть их шампунем, проверить всю подсветку и отремонтировать, если будет нужно, облицовку чаш.

Кроме того, в Москве к открытию навигации начали готовить набережные. В первую очередь, их помоют и покрасят. Чистить будут гранитные парапеты и прогулочные тротуары. В порядок приведут 78 набережных.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".