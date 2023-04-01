"Мой район. Навигатор": северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году

Северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году. Новая трасса от М-1 до делового центра "Москва-Сити" поможет сэкономить водителям в среднем 17 минут в пути.

С его запуском улучшится дорожная ситуация в нескольких районах на западе Москвы, где живут примерно 700 тысяч человек. Впервые в России дорожная инфраструктура строится на 100% за счет частного инвестора.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".