"Мой район. Навигатор": 1 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Рахманинова

1 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Многое в его биографии связано именно с Москвой. Автор музыки, гениальный пианист и выдающийся дирижер начинал свой творческий путь в столице.

В Большом театре Рахманинов несколько лет проработал дирижером. Он сочинял в самых разных жанрах: фортепианные концерты, симфонии, прелюдии, романсы, духовные песнопения.

На данный момент в особняке на Большой Ордынке располагается Рахманиновский центр, где проходят концерты, фестивали и конференции. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".