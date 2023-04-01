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"Мой район. Навигатор": 1 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Рахманинова

"Мой район. Навигатор": 1 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Рахманинова

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1 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Многое в его биографии связано именно с Москвой. Автор музыки, гениальный пианист и выдающийся дирижер начинал свой творческий путь в столице.

В Большом театре Рахманинов несколько лет проработал дирижером. Он сочинял в самых разных жанрах: фортепианные концерты, симфонии, прелюдии, романсы, духовные песнопения.

На данный момент в особняке на Большой Ордынке располагается Рахманиновский центр, где проходят концерты, фестивали и конференции. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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