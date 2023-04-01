"Мой район. Навигатор": столичный музей Транспорта возобновляет экскурсии в свои фонды

С 2 апреля столичный музей Транспорта возобновляет экскурсии в свои фонды. Посетители смогут увидеть более 100 образцов легковой, грузовой и городской техники советских времен. Это, например, редкие модели "Москвичей", автомобили такси и милицейские экипажи.

Экскурсии будут проходить один раз в неделю – по воскресеньям. Продолжительность экскурсии – около двух часов. Приобрести билеты можно на сайте музея.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".