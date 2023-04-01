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"Мой район. Навигатор": столичный музей Транспорта возобновляет экскурсии в свои фонды

"Мой район. Навигатор": столичный музей Транспорта возобновляет экскурсии в свои фонды

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С 2 апреля столичный музей Транспорта возобновляет экскурсии в свои фонды. Посетители смогут увидеть более 100 образцов легковой, грузовой и городской техники советских времен. Это, например, редкие модели "Москвичей", автомобили такси и милицейские экипажи.

Экскурсии будут проходить один раз в неделю – по воскресеньям. Продолжительность экскурсии – около двух часов. Приобрести билеты можно на сайте музея.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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