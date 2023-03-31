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"Мой район. Навигатор": опубликован маршрут, посвященный творчеству архитектора Шэхтеля

"Мой район. Навигатор": опубликован маршрут, посвященный творчеству архитектора Шэхтеля

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На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный творчеству архитектора Федора Шэхтеля. Аудиогид расскажет участникам экскурсии о его жизни, профессиональном пути и знаменитых зданиях, которые построил мастер. Для Москвы он создал более 60 проектов. Именно Шэхтеля считают основателем стиля русский модерн в архитектуре.

В маршрут вошло 10 остановок, он займет около часа. Начинается прогулка с типографии в Трехпрудном переулке, так называемой скоропечатни Левенсона. Руководство считало, что невозможно выпускать качественную продукцию в некрасивом здании, поэтому проект заказали Шэхтелю. Узнать особняк можно по островерхой башенке и орнаменту чертополоха.

Внимания заслуживает и особняк, который архитектор возвел для себя и своей семьи. Находится он в Ермолаевском переулке. Это важное место для Шэхтеля, когда-то здесь была церковь Святого Ермолея, где Федор Осипович крестился.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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