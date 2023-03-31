"Мой район. Навигатор": новый подземный переход построят на станции БКЛ "Электрозаводская"

Самая протяженная кольцевая линия метро в мире продолжает развиваться и после запуска. В данный момент на станциях строят дополнительные переходы и вестибюли, которые свяжут БКЛ с радиальными линиями метро. Один из таких подземных коридоров возводят на "Электрозаводской".



Новый подземный переход существенно упростит пересадку на Арбатско-Покровскую линию, а пассажиры будут экономить до 10 минут времени в пути. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".