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Транспорт

"Мой район. Навигатор": новый подземный переход построят на станции БКЛ "Электрозаводская"

"Мой район. Навигатор": новый подземный переход построят на станции БКЛ "Электрозаводская"

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Самая протяженная кольцевая линия метро в мире продолжает развиваться и после запуска. В данный момент на станциях строят дополнительные переходы и вестибюли, которые свяжут БКЛ с радиальными линиями метро. Один из таких подземных коридоров возводят на "Электрозаводской".

Новый подземный переход существенно упростит пересадку на Арбатско-Покровскую линию, а пассажиры будут экономить до 10 минут времени в пути. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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