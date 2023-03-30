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30 марта, 20:00

Общество

"Мой район. Навигатор": синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни апреля

"Мой район. Навигатор": синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни апреля

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В Москву прилетели первые зяблики – предвестники окончательного потепления. Как обещают синоптики, 1 апреля воздух в Москве прогреется до 9 градусов, а в воскресенье, 2 апреля, будет еще на градус теплее.

Почувствовали наступление весны и некоторые обитатели Московского зоопарка. Там из зимней спячки вышли медведи. Проснулись гималайские мишки Алладин и Бабуля, а также бурая медведица Роза. Они уже вышли на прогулку в вольере. Кстати, снега пробудившиеся хищники не увидят.

Сугробы исчезли из-за так называемой "дружной весны", рассказали Гидрометцентре. Это метеорологическое явление заключается в сочетание двух факторов – адвекции, то есть перемещения теплого воздуха в горизонтальном направлении, и выпадении осадков.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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