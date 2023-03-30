Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:15

Транспорт

"Мой район. Навигатор": в Москве утвердили проект реконструкции ТПУ "Косино"

"Мой район. Навигатор": в Москве утвердили проект реконструкции ТПУ "Косино"

Вечерний трафик в столице оценили в 8 баллов

Новости часа: 16 автодорог и 256 придомовых участков остались в зонах подтопления в МО

Собянин сообщил о строительстве дополнительных выходов, вестибюлей и переходов БКЛ

Новости часа: москвичи совершили 10 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте

Новости часа: Дептранс рассказал о результатах работы системы распознавания лиц в метро

Новый подземный переход построят на станции БКЛ "Электрозаводская"

Новости часа: Кремль продолжит контакты с МОК для защиты интересов спортсменов

Трамваи трех маршрутов задерживаются в центре Москвы из-за застрявшего на путях автомобиля

Собянин: на станции БКЛ "Электрозаводская" построят новый переход

Проект реконструкции транспортно-пересадочного узла "Косино" утвержден. Его реализация является одним из важнейших этапов при запуске МЦД-3.

Площадь ремонтируемой территории составит 267 гектаров. Там обновят платформы, затем на них появятся лавочки и навесы. Кроме того, для пассажиров построят подземный вестибюль, что позволит людям быстро и безопасно пересечь железнодорожные пути.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика