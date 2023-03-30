"Мой район. Навигатор": в Москве утвердили проект реконструкции ТПУ "Косино"

Проект реконструкции транспортно-пересадочного узла "Косино" утвержден. Его реализация является одним из важнейших этапов при запуске МЦД-3.

Площадь ремонтируемой территории составит 267 гектаров. Там обновят платформы, затем на них появятся лавочки и навесы. Кроме того, для пассажиров построят подземный вестибюль, что позволит людям быстро и безопасно пересечь железнодорожные пути.

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