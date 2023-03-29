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29 марта, 23:50

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"Мой район. Навигатор": более 60 тыс умных фонарей установят в Москве в этом году

"Мой район. Навигатор": более 60 тыс умных фонарей установят в Москве в этом году

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Более 60 тысяч умных фонарей установят в столице в этом году. Устройства оснащены специальными контроллерами, которые экономят электроэнергию и обеспечивают качественное освещение столичных улиц и магистралей.

Благодаря таким датчикам специалисты могут дистанционно и круглосуточно управлять городским освещением. Например, они могут регулировать яркость или проверять напряжение. Кроме того, диспетчерам в режиме реального времени поступают данные о неработающих светильниках. Это позволяет сразу отправить в нужное место аварийную бригаду. Общее число умных фонарей в Москве в этом году превысит 300 тысяч.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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