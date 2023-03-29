"Мой район. Навигатор": более 60 тыс умных фонарей установят в Москве в этом году

Более 60 тысяч умных фонарей установят в столице в этом году. Устройства оснащены специальными контроллерами, которые экономят электроэнергию и обеспечивают качественное освещение столичных улиц и магистралей.

Благодаря таким датчикам специалисты могут дистанционно и круглосуточно управлять городским освещением. Например, они могут регулировать яркость или проверять напряжение. Кроме того, диспетчерам в режиме реального времени поступают данные о неработающих светильниках. Это позволяет сразу отправить в нужное место аварийную бригаду. Общее число умных фонарей в Москве в этом году превысит 300 тысяч.



Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".