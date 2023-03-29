"Мой район. Навигатор": в ТиНАО прошли учения по борьбе с паводками

В ТиНАО прошли традиционные учения – специалисты оттачивали свои навыки в борьбе с паводками. Пожарные, спасатели, коммунальщики вышли на тренировку. В их распоряжении было 170 единиц техники: вертолеты экстренной авиации, беспилотники, аэролодки и суда на воздушной подушке. Для проведения учений разработали тактику.

По сценарию подтопило поселение Вороновское, где вода перелилась через плотину пруда, а рядом находятся 83 дачных участка. По легенде учений они оказались в зоне паводка.

Специалисты отработали, как будут организовывать переправу и эвакуировать жителей. Еще они тренировались возводить дамбы, чистить русла рек от мусора и оперативно восстанавливать транспортную инфраструктуру. Благодаря учениями спасатели разрабатывают новые методы борьбы с паводками и испытывают современную технику.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".