"Мой район. Навигатор": в столице продолжили убирать оставшиеся новогодние украшения

В столице убирают оставшиеся новогодние украшения. Демонтируют световые тоннели, шары и навесные гирлянды, которые оставляют на городских улицах до весны. Украшения служат дополнительным источником света и просто поднимают настроение москвичам в холодное время года.

В этом году столицу украшали более четырех тысяч различных световых конструкций. После демонтажа их очистят и проверят, нет ли на них повреждений. При необходимости украшения отремонтируют и доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".