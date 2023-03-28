"Мой район. Навигатор": снег в Москве растаял более чем наполовину

Снег на метеостанции на ВДНХ растаял более чем наполовину, рассказали в центре погоды "Фобос". При таких показателях считается, что в столице сошел снежный покров. Произошло это на десять дней раньше обычного.

Кроме того, на текущей неделе воздух прогреется до 14 градусов. Однако будет преимущественно пасмурно, не исключены кратковременные дожди. Солнце же появится ближе к выходным.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

