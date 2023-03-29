"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о Петровском путевом дворце в столице

Где перед въездом в Москву останавливались российские императоры со своей свитой, чтобы отдохнуть с дороги и принять важных гостей? В Петровском путевом дворце на Ленинградском проспекте. Этот роскошный дворцовый комплекс в неоготическом стиле построили в царствование Екатерины II.

После революции там располагалась Военно-воздушная инженерная академия имени Жуковского. А сейчас на территории дворца находится Дом приемов столичного правительства, гостиница и музей.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

