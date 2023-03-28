"Мой район. Навигатор": Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Сергей Собянин рассказал о реконструкции московских театров. По словам мэра, 10 лет назад только четверть столичных театров находилась в хорошем состоянии, однако в настоящее время их число увеличилось до 70%. Он отметил, что с 2013 года завершились строительство, реконструкция и капитальный ремонт 85 зданий 40 московских театров.

Также мэр столицы объявил о скором открытии Театра Эстрады на Берсеневской набережной после реставрации. Мастера бережно восстановили лепной декор, орнаменты, живописные панно, паркет, витражные окна и многое другое.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".