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28 марта, 20:10

Культура

"Мой район. Навигатор": Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

"Мой район. Навигатор": Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

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Сергей Собянин рассказал о реконструкции московских театров. По словам мэра, 10 лет назад только четверть столичных театров находилась в хорошем состоянии, однако в настоящее время их число увеличилось до 70%. Он отметил, что с 2013 года завершились строительство, реконструкция и капитальный ремонт 85 зданий 40 московских театров.

Также мэр столицы объявил о скором открытии Театра Эстрады на Берсеневской набережной после реставрации. Мастера бережно восстановили лепной декор, орнаменты, живописные панно, паркет, витражные окна и многое другое.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
мэр Москвыгородкультуравидео
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