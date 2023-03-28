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"Мой район. Навигатор": в Москве начали готовиться к открытию сезона фонтанов

"Мой район. Навигатор": в Москве начали готовиться к открытию сезона фонтанов

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Театральный, Болотный, Пушкинский, Петровский и еще около 600 фонтанов в Москве начали готовить к открытию сезона, который обычно стартует в апреле.

Приводить в порядок водные комплексы начали еще осенью, после их консервации на зиму. Специалисты отремонтировали все коммуникации, обновили насосное оборудование и фильтры. Перед запуском фонтаны необходимо промыть шампунем, проверить их подсветку и при необходимости отремонтировать облицовку чаш.

Кроме того, в Москве к открытию навигации начали готовить набережные. Их помоют и покрасят. Чистить будут также гранитные парапеты и прогулочные тротуары. В порядок приведут в общей сложности 78 набережных.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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