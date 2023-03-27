"Мой район. Навигатор": фонтаны начали готовить к открытию сезона в столице

В столице приступили к подготовке более 600 фонтанов к началу сезона. Приводить в порядок водные комплексы начали еще осенью, после консервации на зиму. Отремонтировали все коммуникации, обновили насосное оборудование и фильтры. На финальном этапе перед запуском фонтанов специалистам предстоит промыть их шампунем, проверить всю подсветку и отремонтировать облицовку чаш.

Кроме того, в Москве к открытию навигации начали готовить набережные. В первую очередь, их помоют и покрасят, будут чистить гранитные парапеты и прогулочные тротуары.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".