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27 марта, 20:00

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"Мой район. Навигатор": северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году

"Мой район. Навигатор": северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году

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Северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году. Строительство этой магистрали изменит жизнь автомобилистов Кунцева, Фили-Давыдкова, Дорогомилова, Пресненского и Можайского районов.

Такой масштабный проект впервые воплощают в жизнь за счет частных инвестиций в рамках концессионного соглашения. Новая вылетная магистраль будет шестиполосной. Трасса пройдет от делового центра "Москва–Сити" и Третьего транспортного кольца до пересечения МКАД с улицей Молодогвардейская, а далее выйдет на северный обход Одинцова в Московской области.

Альтернативная дорога позволит автомобилистам экономить в пути около 17 минут. Движение по северному дублеру Кутузовского проспекта будет платным. Планируется, что на трассе появится система бесконтактной оплаты проезда.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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