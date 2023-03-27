"Мой район. Навигатор": северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году

Северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году. Строительство этой магистрали изменит жизнь автомобилистов Кунцева, Фили-Давыдкова, Дорогомилова, Пресненского и Можайского районов.

Такой масштабный проект впервые воплощают в жизнь за счет частных инвестиций в рамках концессионного соглашения. Новая вылетная магистраль будет шестиполосной. Трасса пройдет от делового центра "Москва–Сити" и Третьего транспортного кольца до пересечения МКАД с улицей Молодогвардейская, а далее выйдет на северный обход Одинцова в Московской области.

Альтернативная дорога позволит автомобилистам экономить в пути около 17 минут. Движение по северному дублеру Кутузовского проспекта будет платным. Планируется, что на трассе появится система бесконтактной оплаты проезда.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".