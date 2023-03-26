"Мой район. Навигатор": 252 эскалатора установили на станциях БКЛ

На Большой кольцевой линии установлено рекордное количество эскалаторов – 252 подъемника. Их суммарная длина превышает семь километров, что в 15 раз превышает высотку главного здания МГУ имени Ломоносова.

Самый длинный эскалатор расположен на станции метро “Марьина Роща”, которая является одновременно самой глубокой на БКЛ. Там механизм уходит под землю на 130 метров. А больше всего эскалаторов установлено на станции "Печатники" – 17 штук.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

